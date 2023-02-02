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Оператора-шпионку приговорили к условному сроку в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Оператора-шпионку приговорили к условному сроку в Подмосковье
Фото: shutterstock

В Подмосковье сотрудницу оператора сотовой связи признали виновной в нарушении тайны переписки и приговорили к условному сроку. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 2 февраля.

По ее словам, суд признал девушку виновной по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Подсудимую приговорили к одному году лишения свободы условно.

Преступные действия, о которых идет речь, происходили с августа 2022 года. Девушка, имея доступ к корпоративным информационным системам и базам данных клиентов, взламывала переписки, переговоры и сообщения абонентов. После чего злоумышленница продавала данные.

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