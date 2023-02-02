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Россия заявила Австрии решительный протест в связи с высылкой дипломатов

Никита Худяков
В мире
Россия заявила Австрии решительный протест в связи с высылкой дипломатов
Фото: МИД РФ

Россия заявила МИД Австрии решительный протест и предупредила об ответных мерах после высылки четырех дипломатов. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

— Со своей стороны заявили решительный протест, отвели все голословные измышления и предупредили о неотвратимости ответных мер, — сказал Любинский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Австрия не выдвинула никаких конкретных обвинений для высылки дипломатов. По мнению Любинского, Вена делает осознанный выбор для ухудшения отношений с Москвой.

До этого Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. По мнению государства, два дипломата из российского посольства предприняли действия, которые несовместимы с их дипломатическим статусом.

Еще два дипломата из числа представителей постоянного правительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их попросили покинуть территорию страны.

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