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Приметы и советы

В Грузии предложили сократить срок безвизового пребывания россиян

Евгений Белоусов
В мире
В Грузии предложили сократить срок безвизового пребывания россиян
Фото: Unsplash

Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент страны резолюцию о необходимости сокращения срока безвизового пребывания в государстве россиян. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает агентство «Интерпрессньюс».

По имеющейся у издания информации, фракция призывает правительство Грузии ограничить «бесконтрольную миграцию граждан России» на территорию страны. Также партия предлагает оставить в силе на данном этапе ограничение авиаперелетов. В партии «За Грузию» уже подчеркивали, что подобная миграция «вредит стране», передает ТАСС.

Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике. Помимо этого, политик выступила против восстановления авиасообщения с Российской Федерацией.

До этого стало известно, что новые миграционные правила в Казахстане коснутся тех, кто будет въезжать на территорию страны с 27 января. Уточняется, что правило «90/180» не планируют применять в отношении тех, кто имеет разрешение на временное проживание в стране.

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