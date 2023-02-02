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Андрей Бочкарев: Отделка нового флагманского центра больницы имени Филатова готова на 72 процента

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Отделка нового флагманского центра больницы имени Филатова готова на 72 процента
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

К настоящему времени отделка флагманского центра на территории ГКБ имени Филатова готова на 72 процента. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня строители приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также к возведению перехода в существующее здание больницы, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, для оптимизации путей движения пациентов и персонала будет предусмотрено удобное зонирование помещений. Кроме того, прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести их состояния.

Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров. Специалистами, в частности, будут созданы помещения для бесед с врачами, а также просторные зоны комфортного ожидания.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в августе этого года завершится строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1. По словам главы города, после введения объекта в эксплуатацию он станет лучшим профильным стационаром России.

Строительство Здравоохранение Москва Андрей Бочкарев
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