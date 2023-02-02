Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев анонсировал рост поставок вооружений для армии России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Медведев анонсировал рост поставок вооружений для армии России
Фото: er.ru

В 2023 году поставки вооружений для армии России существенно увеличатся, что позволит нанести сокрушительное поражение Украине. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в четверг, 2 февраля.

— Поставки всех видов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — прим. «ВМ») существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение, — написал он в Telegram-канале.

До этого Медведев заявил, что власти Украины просят Запад о все больших поставках вооружений, хотя скоро у страны не будет доступа ни к морю, ни к небу. Он заметил, что Киев просит у союзников отправить самолеты, хотя взлетных полос у правительства почти нет.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение СВО на Украине. По его мнению, страны НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России.

Украина Дмитрий Медведев Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте