Медведев анонсировал рост поставок вооружений для армии России

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В 2023 году поставки вооружений для армии России существенно увеличатся, что позволит нанести сокрушительное поражение Украине. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в четверг, 2 февраля.

— Поставки всех видов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — прим. «ВМ») существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение, — написал он в Telegram-канале.

До этого Медведев заявил, что власти Украины просят Запад о все больших поставках вооружений, хотя скоро у страны не будет доступа ни к морю, ни к небу. Он заметил, что Киев просит у союзников отправить самолеты, хотя взлетных полос у правительства почти нет.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение СВО на Украине. По его мнению, страны НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России.