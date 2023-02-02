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Участок Малого Кисельного переулка перекроют 3 февраля

Александр Афонин
Город
Участок Малого Кисельного переулка перекроют 3 февраля
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Москва, Малый Кисельный переулок Карта всех событий

В период с 06:00 до 18:00 3 февраля участок Малого Кисельного переулка будет перекрыт для движения. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 2 февраля.

— 3 февраля с 06:00 до 18:00 для проезда будет закрыт участок Малого Кисельного переулка, — говорится в сообщении.

Участок Малого Кисельного переулка перекроют 3 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Причиной введения ограничений станет проведение мероприятия. Проезд будет ограничен на участке от Рождественского бульвара до Большого Кисельного переулка, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Помимо этого, с 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда будут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

На 5-й Кожуховской улице с 5 февраля по 6 февраля введут краткосрочные перекрытия из-за проведения киносъемок. Ограничения затронут участок в районе дома 15 по улице Петра Романова, автомобилистам порекомендовали заранее планировать маршруты движения.

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