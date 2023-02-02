ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до трех процентов годовых

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 февраля.

В связи с этим базовая процентная ставка была увеличена до 3 процентов, ставка по депозитам — до 2,5, а по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,25.

Помимо этого, ЕЦБ планирует повысить процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании по денежно-кредитной политике в марте в связи с инфляционным давлением.

В декабре 2022 года стало известно, что Банк Англии девятый раз подряд повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов, тем самым подняв показатель до 3,5 процента годовых. Тогда за увеличение учетной ставки проголосовали шесть человек, против — три.

Федеральная резервная система США, которая выполняет функции ЦБ страны, в четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25–4,50 процента.