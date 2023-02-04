Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач из больницы в ЛНР сообщил о росте раненых из-за украинских обстрелов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Врач из больницы в ЛНР сообщил о росте раненых из-за украинских обстрелов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Заместитель главного врача одной из больниц в Луганской народной республике сообщил, что в учреждение стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за обстрелов со стороны Украины.

— Сейчас раненых стало поступать намного больше. Это мирные жители, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбежек, — рассказал он.

Врач отметил, что поступившие пациенты не слышали артиллерийских разрывов.

— Многие говорят о том, что не слышат взрывов, прилетов. Для них полная неожиданность получить осколочное ранение, — цитирует медика РИА Новости.

Вооруженные силы Украины обстреляли Борисовский район Белгородской области. Об этом 4 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что снаряды попали на территорию промышленного завода.

31 января над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система противовоздушной обороны. По словам губернатора региона, первый обстрел был зафиксирован около восьми часов вечера. Тогда российской ПВО удалось сбить два украинских снаряда. При этом уже через почти полтора часа Гладков сообщил еще об одном массированном обстреле со стороны противника.

Украина Врачи ЛНР Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте