Врач из больницы в ЛНР сообщил о росте раненых из-за украинских обстрелов

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Заместитель главного врача одной из больниц в Луганской народной республике сообщил, что в учреждение стало поступать много раненых с осколочными ранениями из-за обстрелов со стороны Украины.

— Сейчас раненых стало поступать намного больше. Это мирные жители, которые получают осколочные ранения в результате артиллерийских бомбежек, — рассказал он.

Врач отметил, что поступившие пациенты не слышали артиллерийских разрывов.

— Многие говорят о том, что не слышат взрывов, прилетов. Для них полная неожиданность получить осколочное ранение, — цитирует медика РИА Новости.

Вооруженные силы Украины обстреляли Борисовский район Белгородской области. Об этом 4 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что снаряды попали на территорию промышленного завода.

31 января над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система противовоздушной обороны. По словам губернатора региона, первый обстрел был зафиксирован около восьми часов вечера. Тогда российской ПВО удалось сбить два украинских снаряда. При этом уже через почти полтора часа Гладков сообщил еще об одном массированном обстреле со стороны противника.