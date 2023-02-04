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Приметы и советы

Последнее выступление Костомарова на льду перед болезнью появилось в Сети

Лейла Алиева
Общество
Последнее выступление Костомарова на льду перед болезнью появилось в Сети
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В эфире шоу «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале показали последнее выступление российского фигуриста Романа Костомарова перед болезнью.

Актриса Валерия Ланская вместе со спортсменом показали номер под песню «Exogenesis Part III» в исполнении Muse. Композиция рассказывает о прощении и попытке начать все сначала.

— Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что «Ледниковый период» — это творчество. С Новым годом всех! Здоровья, любви и счастья, — сказал фигурист за кулисами.

Состояние Костомарова, который 10 января был госпитализирован с пневмонией, вызывает особые опасения. В процессе лечения у него начался сепсис.

Накануне врачи приняли решение ампутировать пальцы ног олимпийскому чемпиону. По имеющейся информации, хирургическое вмешательство планируется в ближайшее время. В данный момент специалисты продолжают бороться за пальцы рук спортсмена.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какие еще последствия могут возникнуть после такого тяжелого течения заболевания и есть ли возможность улучшить состояние фигуриста.

Здоровье Фигурное катание Роман Костомаров
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