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Звезда серии фильмов «Полицейская академия» Джордж Робертсон умер в 89 лет

Лейла Алиева
Общество
Звезда серии фильмов «Полицейская академия» Джордж Робертсон умер в 89 лет
Фото: Pexels

Канадский актер Джордж Робертсон скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает издание Deadline.

Актера не стало в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Джордж Робертсон проработал на телевидении и в кино почти 15 лет. Известность ему принесли съемки в серии фильмов «Полицейская академия», первая часть кинокартины появилась на свет в 1984 году. Всего актер снялся в шести частях.

Также он трижды был номинирован на «Оскар» за исполнение ролей в фильмах «Аэропорт» (1970 год), «Норма Рэй» (1979-й) и «Джон Кеннеди» (1991-й).

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