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СМИ: Тяжелое ранение получил командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
СМИ: Тяжелое ранение получил командир подразделения Народной милиции ЛНР Мангушев
Фото: Минобороны РФ

В Луганской народной республике был тяжело ранен командир подразделения Народной милиции региона Игорь Мангушев, известный под позывным «Берег». Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

— Молимся за Игоря, желаем ему выжить и поскорее встать на ноги, — говорится в публикации издания «Украина.ру».

В настоящее время никаких подробностей произошедшего нет. Помимо активного участия в боевых действиях Мангушев является автором Telegram-канала «Записки авантюриста», передает «Газета.ru».

20 января военный корреспондент Анастасия Елсукова получила ранение при обстреле в Соледаре. Журналистка была эвакуирована с помощью группы частной военной компании «Вагнер» в госпиталь в Первомайске.

В этот же день специалисты провели операцию по извлечению осколка. Заместитель главного врача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха рассказал, что у военкора был огнестрельный многооскольчатый перелом бедренной кости. Позднее девушка встретилась с родными.

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