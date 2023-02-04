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Приметы и советы

Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения

Евгений Жуков
Общество
Правительство утвердило порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения
Фото: shutterstock

Правительство России сформировало и утвердило порядок ведения реестра земель сельхозназначения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин в субботу, 4 февраля.

В реестре будет содержаться полный объем достоверной информации о состоянии и использовании земель указанного назначения, а также об объектах, расположенных там. Данный ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельхозпроизводства и позволит находить возможности для новых агропроектов быстрее.

Работа реестра поможет реализовать госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения. Планируется привлечь 13,2 миллиона гектаров неиспользуемых земель и сохранить в сельхозобороте мелиорированных земель на площади не менее 3,6 миллиона гектаров, говорится в тексте документа.

До этого Мишустин заявил, что российское правительство приняло решение расширить возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов. Кроме того, власти смягчили требования по заработной плате.

Сельское хозяйство Правительство РФ Михаил Мишустин Минсельхоз
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