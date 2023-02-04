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Дептранс: Ряд автобусных маршрутов задерживается на Домодедовской улице из-за ДТП

Евгений Жуков
Происшествия
Дептранс: Ряд автобусных маршрутов задерживается на Домодедовской улице из-за ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Из-за ДТП на Домодедовской улице задерживаются автобусные маршруты № 858, с823, с848. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей! — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позднее стало известно, что движение общественного транспорта было восстановлено.

Накануне стало известно, что с 4 февраля автобусный маршрут № 185 будет изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Так, проехав проезд Нансена, автобусы начнут курсировать по улице Амундсена. После этого машины заедут обратно к «Свиблово» и поедут по проезду Русанова.

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