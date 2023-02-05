Фото: Прокуратура Москвы

Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Мужчина выстрелил в таксиста во время дорожной перепалки на шоссе Энтузиастов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, стрелявшим оказался 39-летний мужчина. Он вышел из своей машины и выстрелил из травматического оружия в 33-летнего таксиста. Потерпевший остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истек. Перовская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также привлечет виновного лица к ответственности.

Похожий случай произошел на 57-м километре МКАД. Предположительно, один из водителей выстрелил светошумовым патроном.