Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина выстрелил в таксиста во время дорожной перепалки на шоссе Энтузиастов

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина выстрелил в таксиста во время дорожной перепалки на шоссе Энтузиастов
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Мужчина выстрелил в таксиста во время дорожной перепалки на шоссе Энтузиастов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, стрелявшим оказался 39-летний мужчина. Он вышел из своей машины и выстрелил из травматического оружия в 33-летнего таксиста. Потерпевший остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, срок разрешения на оружие у мужчины истек. Перовская межрайонная прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также привлечет виновного лица к ответственности.

Похожий случай произошел на 57-м километре МКАД. Предположительно, один из водителей выстрелил светошумовым патроном.

Москва Прокуратура Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте