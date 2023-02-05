Студенты устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова в Москве

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В столице произошла стрельба из охолощенного оружия. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, вечером 4 февраля предположительно пьяные студенты устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на Мичуринском проспекте. На место инцидента приехали сотрудники полиции и задержали молодых людей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, от рук студентов никто не пострадал, по данному факту проводится проверка, сообщает ТАСС.

Помимо этого, 5 февраля мужчина выстрелил в таксиста во время дорожной перепалки на шоссе Энтузиастов. Стрелявшим оказался 39-летний мужчина. Он вышел из своей машины и выстрелил из травматического оружия в 33-летнего таксиста. Потерпевший остался жив, ему оказали медицинскую помощь.