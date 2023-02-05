Путин проведет заседание наблюдательного совета АСИ и откроет новые аэропорты

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит региональную поездку и проведет заседания Совета по науке и наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом стало известно в воскресенье, 5 февраля.

Путин также поздравит российскую гражданскую авиацию со столетием и откроет новые аэропорты. Это произойдет по телемосту. Кроме того, в День российской науки, 8 февраля, глава государства вручит премии молодым ученым, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 3 июня 2023 года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами санкции против российской авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит этого. Помимо этого, Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.