General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Киева
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для поставок на Украину. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает газета Financial Times.
По имеющейся у издания информации, сейчас на заводе компании в штате Огайо производятся около 12 танков в месяц. В настоящий момент General Dynamics ждет указаний о том, нужно ли ей отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.
Один из экспертов Financial Times утверждает, что американские танки сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки в связи с большим расходом топлива.
Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным».
Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.