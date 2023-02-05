General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Киева

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Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для поставок на Украину. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает газета Financial Times.

По имеющейся у издания информации, сейчас на заводе компании в штате Огайо производятся около 12 танков в месяц. В настоящий момент General Dynamics ждет указаний о том, нужно ли ей отдавать приоритет Украине по сравнению с другими заказами.

Один из экспертов Financial Times утверждает, что американские танки сложны в обслуживании и требуют значительной материально-технической поддержки в связи с большим расходом топлива.

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным».

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.