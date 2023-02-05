Зеленский назвал очень тяжелой ситуацию в Донбассе

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Ситуация в Донбассе на сегодняшний день является очень тяжелой, заявил в воскресенье, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

— Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои, — передает слова украинского лидера РИА Новости.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство страны на данный момент ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крымскому полуострову. Он подчеркнул, что Киеву не следует заниматься выражением своего недовольства.

Кроме того, Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные о человеческих потерях назвать не получится. Он также добавил, что киевские власти «не могут оставить город позади».

Основатель ЧВК «Вагнер» и российский предприниматель Евгений Пригожин призвал Зеленского не сдавать Артемовск: по его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.