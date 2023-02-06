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Генсек СДПГ сообщил о молчании партнеров Германии по вопросу поставок танков Киеву

Егор Провоторов
В мире
Генсек СДПГ сообщил о молчании партнеров Германии по вопросу поставок танков Киеву
Фото: Pixabay

Генеральный секретарь входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт в воскресенье, 5 февраля, заявил, что европейские партнеры ФРГ после решения об отправки на Украину танков Leopard 2 хранят молчание по этому вопросу.

По его словам, в последние несколько недель периодически создавалось впечатление, что все намерены поставить танки Киеву, но только Германия этого не делает. Теперь, как заметил политик, Берлин взял на себя обязательства о поставке тяжелых вооружений, а все партнеры «вдруг замолчали».

Так Кюнерт прокомментировал утверждение о том, что многие европейские партнеры Германии еще не взяли на себя конкретных обязательств по поставкам танков на Украину. Генсек СДПГ подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус практически ежедневно ведут переговоры по этому вопросу.

— Надо действительно сказать, что все, что нужно для этих двух танковых дивизий, обещанных батальонов, сейчас собирают по отдельным частям, чтобы их на самом деле возможно было отправить на Украину, — отметил немецкий политик в интервью телеканалу ZDF.

Глава Левой партии Германии Мартин Ширдеван в воскресенье, 5 февраля, призвал выйти из «военного тупика» в ситуации с Украиной и отыскать дипломатическое решение конфликта.

Украина Евросоюз (ЕС) Германия Танки
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