В Палестине ценят усилия РФ, создающие почву для активизации ближневосточного «квартета»

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Палестина ценит усилия России, создающие почву для активизации ближневосточного «квартета» (РФ, США, ООН, Евросоюз) с целью урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, в Рамалле оценили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с палестинским и израильским коллегами и приглашение главы МИД Палестины Рияда аль-Малики посетить Москву.

Дипломат считает, что все это является хорошей почвой для попытки активизировать работу ближневосточного «квартета» с целью добиться урегулирования израильско-палестинского конфликта.

— Мы уверены в российской позиции и российской поддержке. Мы говорим о необходимости создания двух государств на основе резолюций ООН, международного права и Арабской мирной инициативы, — отметил Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете «Известия».

Хафиз Нофаль напомнил, что РФ предложила организовать встречу президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве. Он отметил, что палестинский лидер согласился с этим предложением, тогда как глава израильского кабмина до сих пор не ответил на это предложение.

Палестинский дипломат также подчеркнул, что без серьезного, реального и эффективного международного вмешательства не получится положить конец насилию в ближневосточном регионе.

В начале января спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков заявил, что любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и оказать влияние на отношения Москвы со странами региона будут обречены на провал.