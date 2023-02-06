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Состоялась премьера первого клипа ВИА «Московское долголетие»

Араз Салехов
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Состоялась премьера первого клипа ВИА «Московское долголетие»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники ВИА «Московское долголетие» выпустили свой первый клип на песню «Авторы жизни». Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В этом году фонд пополнится новыми творческими достижениями участников, первым из которых стал музыкальный клип ВИА «Московское долголетие». Текст песни «Авторы жизни» содержит жизнеутверждающий посыл о том, что сделать шаг к новому и изменить жизнь можно в любой момент, — поделился заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он выразил надежду на то, что музыканты вдохновят других горожан сделать первый шаг к активной жизни, а также записаться в проект «Московское долголетие», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

29 января прошла III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», участниками которой стали представители проекта «Московское долголетие» в тандеме с известными российскими дизайнерами. В ходе показа они продемонстрировали совместно созданные коллекции одежды.

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