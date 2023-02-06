Офицер ЛНР Марочко заявил о дезертирстве ВСУ из-за наступления российских сил у Кременной

Фото: Минобороны РФ

Часть солдат Вооруженных сил Украины дезертирует с позиций в районе города Кременная из-за наступления российской армии. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими, — поделился он.

Военный добавил, что морально-психологическое состояние ВСУ на этом направлении находится на достаточно низком уровне. По его словам, часть солдат покидает свои позиции, не сопротивляясь российской армии. Переброшенные Киевом войска не оказывают должного влияния на Кременском направлении, цитирует Марочко РИА Новости.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сумели уничтожить склад артиллерийских боеприпасов украинской армии в районе Угледара. По его словам, армии также удалось в ходе контрбатарейной борьбы уничтожить гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.

26 января экипаж БМПТ «Терминатор» уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной в ЛНР. Сообщается, что обнаружить украинских бойцов в окопах помог боевой расчет беспилотников Западного военного округа.