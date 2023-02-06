Взрыв прогремел на газопроводе в провинции Хатай на юго-востоке Турции

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Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает турецкое агентство İhlas.

Как уточняется, взрыв прогремел в селе Топбогазы Кирихан. По словам старосты села Билала Алпдогана, взрыв и пожар вспыхнули в двух разных точках на газопроводе: в 200 метрах и в трех километрах от села.

По данным турецкой нефтекомпании BOTAŞ, подача природного газа в провинции приостановлена. Технические группы BOTAŞ осуществляют необходимые проверки по данному происшествию. Позже стало известно, что в ходе работ специалисты госкомпании не обнаружили каких-либо повреждений на газопроводе.

Напомним, что до этого землетрясение произошло в различных провинциях Турции: так, в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени начались толчки. После этого в течение получаса они ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».