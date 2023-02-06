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Приметы и советы

Петербуржцам сообщили, что февраль в городе будет на шесть градусов теплее нормы

Ирина Игнатенко
Общество
Петербуржцам сообщили, что февраль в городе будет на шесть градусов теплее нормы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жители Петербурга почувствуют весну на месяц раньше календарной, уже с 6 февраля. Вторая неделя февраля принесет в город настоящие мартовские оттепели, температура при этом будет на шесть градусов выше нормы.

Синоптик отметил, что в Санкт-Петербург придет оттепель, которая характерна для середины марта. При этом существенных осадков не ожидается.

Атмосферное давление, предупреждает специалист, всю рабочую неделю будет выше нормы. Превышение показателей петербуржцам обеспечит теплая периферия антициклона. При этом синоптик не исключил возможности похолодания в дальнейшем, но отметил, что пока сложно назвать точные даты, сообщает издание «Невские новости».

В минувшие выходные на улицах города образовался гололед. Это привело к росту числа обращений в травмпункты. Жители Северной столицы отмечают плохую работу коммунальных служб города, передает Nation news.

Москвичей на этой неделе ждет переменчивая погода. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин. Он также рассказал, в какие дни стоит ждать наиболее низких температур.

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