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Приметы и советы

Стоматолог Никитина назвала причины развития кариеса у детей

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Никитина назвала причины развития кариеса у детей
Фото: shutterstock

На сегодняшний день кариес появляется даже у самых маленьких детей. При этом причины для такого недуга могут быть разными — от поцелуев родителей до нарушения носового дыхания. Об этом рассказала практикующий детский стоматолог Ирина Никитина.

Эксперт пояснила, что если малыша целуют папа или бабушка с несанированной полостью рта, то патогенная микрофлора также появляется во рту у ребенка

Кроме того, причиной развития кариеса может стать несбалансированное питание. Например, при недостаточном количестве молочных продуктов в рационе ребенка. Кроме того, ребенок должен пить обычную воду, чтобы слюна не теряла свои защитные свойства.

К дисбактериозу может привести часто открытый рот из-за нарушения носового дыхания. Также важно поддерживать в организме ребёнка достаточный уровень витамина D и гемоглобина в крови.

Также кариес может появиться из-за плохой гигиены полости рта, употребления большого количества сладостей, на фоне приема антибиотиков, передает Life.ru.

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