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Врач Холдин предостерег от смешивания спиртных напитков с лекарствами

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Холдин предостерег от смешивания спиртных напитков с лекарствами
Фото: Pixabay

Смешивание алкогольных напитков между собой или с лекарственными препаратами может нанести человеческому организму ощутимый вред. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Эксперт посоветовал не смешивать алкогольные напитки, так как это негативно сказывается на работе печени, желудка и поджелудочной железы.

Он добавил, что, если смешить спиртное, опьянение наступает быстрее, нежели в других случаях. Из-за интоксикации организма справиться с последствиями такого «микса» будет значительно тяжелее.

Специалист также посоветовал не употреблять алкоголь во время приема антибиотиков. В противном случае это может привести к циррозу печени, заболеваниям поджелудочной. Кроме того, в этом случае снижается эффективность от антибактериальной терапии, передает РИАМО.

До этого гастроэнтеролог Анастасия Гассиева предупредила, что злоупотребление алкоголем может привести к развитию рака желудка, передает ФАН.

Из всех товаров повседневного спроса на российском рынке в 2022 году рост в натуральном выражении показали только продажи алкогольных напитков. Об этом говорится в отчете исследовательской компании NielsenIQ (есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

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