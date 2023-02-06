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Приметы и советы

Овчинский: Компания из Москвы увеличила производство инновационной медицинской мебели

Полина Французова
Город
Овчинский: Компания из Москвы увеличила производство инновационной медицинской мебели
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столичный производитель «Медицинофф» в 2022 году увеличил производство медицинской многофункциональной мебели на 30 процентов. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам главы ведомства, столичные производители продолжают наращивать объёмы выпуска медицинского оборудования, расширять ассортимент и предлагать передовые разработки, которые затем применяются по всей стране.

Овчинский: Компания из Москвы увеличила производство инновационной медицинской мебели Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

— Так, московская компания «Медицинофф», которая специализируется на выпуске мебели для медучреждений, в 2022 году нарастила свое производство на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. В результате было выпущено свыше 40 тысяч единиц продукции, – сказал Владислав Овчинский.

«Медицинофф» более 18 лет производит мебель для медучреждений, применяя передовые технологии. Компания является одним из ведущих поставщиков мебели для государственных и частных лечебно-профилактических учреждений по всей стране.

Один из популярных товаров компании — многофункциональная электрическая кровать, которая способствует легкой мобилизации пациента и более быстрому восстановлению. Кровати были разработаны и запущены в производство в 2020 году, только в прошлом году компания выпустила более двух тысяч таких кроватей. Мебель выполнена из безопасных экологичных материалов в строгом соответствии с нормами производства для медицинской техники. Техническая составляющая изделия позволяет трансформировать кровать в кресло под осмотр, организовывать безопасное и комфортное спальное место для пациента и медперсонала, а также настроить ее под самостоятельное передвижение пациента на ранней стадии реабилитации.

Овчинский: Компания из Москвы увеличила производство инновационной медицинской мебели Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

По словам гендиректора компании Александра Белоглазова, кровать для медицинских учреждений должна быть удобной, многофункциональной и безопасной для пациента и для персонала, который ухаживает за ним. Дизайн и функциональность мебели – важные факторы для лечебно-профилактических заведений. Современные кровати, которые мы выпускаем, становятся всеобщим стандартом – такое оснащение палат способствует скорейшему выздоровлению больных, позволяя им восстанавливаться в атмосфере уюта и комфорта.

Медицина Производство Владислав Овчинский
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