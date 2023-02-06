Ефимов: Более 1,1 миллиона раз предприниматели воспользовались услугами в имущественно-земельной сфере онлайн в 2022 году

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Более 99 процентов обращений от предпринимателей за государственными услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступает онлайн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 6 февраля.

— На портале mos.ru представители бизнеса могут получить 21 государственную услугу в имущественно-земельной сфере, а также воспользоваться различными сервисами. В 2022 году от предпринимателей получено свыше 1,1 миллиона обращений, более 99 процентов из них — в электронном виде, — рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, самым популярным сервисом по итогам прошедшего года стала сверка финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка — им воспользовались более миллиона раз. Благодаря сервису можно узнать о состоянии лицевого счета, совершить оплату и настроить автоплатеж.

Также столичные предприниматели стали пользоваться навигатором мер поддержки в три раза чаще. Так, в 2022 году пользователи Инвестиционного портала Москвы обратились к навигатору мер поддержки более 16,5 тысячи раз.