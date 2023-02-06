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СМИ: Сестра премьер-министра Сирии погибла при обрушении здания в городе Хама

Араз Салехов
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СМИ: Сестра премьер-министра Сирии погибла при обрушении здания в городе Хама
Фото: Unsplash

Сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус погибла при обрушении здания в городе Хама. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает сирийская газета Al-Watan.

Согласно предоставленным данным, вместе с сестрой премьера погибли несколько ее детей и внуков, сообщает ТАСС.

Стало известно, что в результате землетрясения в Сирии количество жертв увеличилось до 248 человек, еще 700 пострадали. Уточняется, что эти данные не являются окончательными, так как поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Землетрясение, о котором идет речь, произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле турецкого города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5 385. При этом это еще неокончательные данные.

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