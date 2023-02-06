Советник офиса Зеленского выступил против временного перемирия на Украине

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Временное перемирие Украины и России приведет только к эскалации конфликта. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

— Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине, — цитирует его РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия на территории Украины завершатся, когда российская армия покинет страну. Он добавил, что жизни людей являются для него приоритетом.

До этого СМИ сообщили, что директор ЦРУ Уильям Бернс в середине января представил Москве и Киеву план мирного урегулирования конфликта. Он предлагал отдать под управление России почти 20 процентов украинской территории в обмен на мирное соглашение. Обе стороны выступили резко против такого варианта развития событий.

Также Зеленский в очередной раз заявил, что не заинтересован в проведении переговоров с Путиным. По его словам, после начала российской спецоперации президент России стал для него «никем».