Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме ответили на вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян

Никита Худяков
Общество
В Госдуме ответили на вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству пока не может юридически поддержать идею о конфискации имущества уехавших россиян. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

— Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать, — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал заморозить активы критикующих Россию артистов. По его словам, эти средства в дальнейшем могут пойти на оплату штрафа, если такой вердикт вынесет суд. Парламентарий предложил запускать следственные действия, чтобы определять состав преступления, а на время их проведения замораживать доходы критикующих РФ граждан.

Госдума Законы критика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте