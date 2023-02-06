В Госдуме ответили на вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян

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Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству пока не может юридически поддержать идею о конфискации имущества уехавших россиян. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

— Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать, — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Олег Матвейчев призвал заморозить активы критикующих Россию артистов. По его словам, эти средства в дальнейшем могут пойти на оплату штрафа, если такой вердикт вынесет суд. Парламентарий предложил запускать следственные действия, чтобы определять состав преступления, а на время их проведения замораживать доходы критикующих РФ граждан.