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Глава Союзмолока Белов опроверг слухи о проблемах с производством сметаны в России

Ирина Игнатенко
Общество
Глава Союзмолока Белов опроверг слухи о проблемах с производством сметаны в России
Фото: shutterstock

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов опроверг слухи о проблемах с производством сметаны в России.

По его словам, в настоящий момент поставки бактериальных заквасок в Россию идут без перебоев. Предприятия молочной отрасли обеспечены необходимым количеством сырья и компонентов.

Глава Союзмолока также отметил, что в настоящее время продолжается строительство двух биофабрик по производству бактериальных заквасок — в Московской и Ярославской областях. Запуск этих фабрик позволит покрыть до 80 процентов потребностей отечественных производителей, передает Общественная служба новостей.

Ранее основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин заявил о тотальной зависимости производства сметаны в России от импорта заквасок. По его словам, если Европа приостановит их поставки, то в России возникнут трудности с производством сметаны, передает «Царьград».

До этого диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты стоит исключить из рациона.

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