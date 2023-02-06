В Кремле отказались комментировать слова Беннета про разговор с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Российский лидер Владимир Путин и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе переговоров обсуждали украинский конфликт. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Действительно, Путин и Беннет в бытность последнего премьером Израиля вели весьма интенсивный диалог, они часто общались, вели личное общение и телефонные переговоры. Действительно, на повестке дня, помимо двусторонних отношений, была тема Украины и тема СВО, они не один час посвятили обсуждению этой темы, — рассказал он.

Песков добавил, что не собирается раскрывать детали диалога, поэтому не станет ни опровергать, ни подтверждать сказанное Беннетом во время интервью с журналистом Ханохом Даумом, передает РИА Новости.

Недавно Беннет заявил, что во время переговоров России и Украины обе стороны подготовили почти два десятка проектов соглашения. Однако ни один из этих проектов так и не был обнародован. Беннет также рассказал, что именно он выполнял роль посредника между обеими странами.