Овчинский: В Москве проведут 10 бизнес-встреч

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Для предпринимателей и промышленников в Москве в рамках цикла «Семинары для бизнеса» проведут 10 бизнес-встреч с 9 февраля по 6 апреля. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в рамках мероприятий участники узнают о том, как открыть свое предприятие и найти полезные бизнес-инструменты, а также же какие документы понадобятся для получения разрешения на строительство.

— Мы пятый год проводим подобные встречи с инвесторами и представителями предприятий. В 2022-м году более двух миллионов человек присоединились к мероприятиям. Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки, — рассказал Овчинский.

Кроме того, в столице активно развивается Инвестиционный портал, где можно воспользоваться около 30 онлайн-сервисами для ведения инвестиционной деятельности. На первом занятии, 9 февраля, эксперты расскажут об открытии своего предприятия в столице и какие процедуры необходимо пройти для получения регистрации. Также участники узнают о консультационной поддержке и образовательных услугах от города и способах их получения.

Мероприятия пройдут для всех желающих в очном и онлайн-формате. Зарегистрироваться на семинары и ознакомиться с расписанием можно на столичном Инвестиционном портале.