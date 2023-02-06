«Ничего сделать не можешь»: россияне рассказали, как пережили землетрясение в Турции

Фото: shutterstock

Сильнейшее землетрясение ощутили жители Турции утром 6 февраля. Власти страны уже подтвердили гибель более 900 человек. Трое россиян, живущих в разных турецких городах, рассказали о том, что им пришлось пережить.

Жительница города Мерсин Гузель Зиатдинова рассказала, что проснулась рано утром от сильных толчков. Она отметила, что в квартире двигалась мебель.

— Ты не понимаешь в этот момент, что это реально угроза жизни. Ты ничего сделать не можешь. Было очень страшно. Сейчас продолжаются подземные толчки, — отметила она в комментарии каналу 360.

Владимир, проживающий в Тедже, сообщил, что его дом не пострадал, но толчки были довольно сильные. Жительница Кайсери Ирэн рассказала, что люди после известий о подземных точках вышли на улицу, многие местные решили уехать в свои летние дома. Из-за этого в городе образовались пробки.

В ночь на понедельник землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго‑востоке Турции. По последним данным, общее число погибших составило 912 человек, передает RT.

О том, что известно о землетрясении в Турции, — в материале «Вечерней Москвы».