Фото: Минобороны РФ

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке Вооруженных сил России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 6 февраля.

— На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка ДНР, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки потеряли до 90 человек личного состава. Помимо этого, российские войска уничтожили пять единиц украинской техники, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого стало известно, что при успешном наступлении на Донецком направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Благодатное. Армия России ликвидировала до 50 человек из состава украинской армии, самоходную французскую артиллерийскую установку Caesar, американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу МСТА-Б.