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В Санкт-Петербурге прошел концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»

Василий Плиткин
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В Санкт-Петербурге прошел концерт лауреатов премии «Золотой граммофон»
Фото: пресс-служба РМГ

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга 5 февраля состоялся концерт лауреатов музыкальной премии «Золотой граммофон». Перед зрителями выступили не только лауреаты 2022 года, но и прошлых лет, в том числе Григорий Лепс, Anna Asti, Валерия, Мари Краймбрери, ЮрКисс, Николай Басков, Люся Чеботина и другие.

Также на концерте в Санкт-Петербурге выступили артистки из Донбасса — Наталья Качура и Маргарита Лисовина. Их песня «Донбасс за нами» удостоилась специальной награды «За вклад в объединение народа».

Вели концерт Елена Север и Николай Басков.

XXVII Церемония вручения Премии «Золотой граммофон» состоялась в Москве 10 декабря 2022 года. Впервые в истории были изменены правила выбора лауреатов премии: статуэтки получили композиции, которые хотя бы один раз оказывались на вершине музыкального хит-парада «Русского Радио».

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