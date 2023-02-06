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Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет

Александр Афонин
Общество
Заслуженный артист России Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заслуженный артист России, актер театра и кино, помощник художественного руководителя Российского академического молодежного театра (РАМТ) Виктор Цымбал скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 6 февраля.

— 6 февраля ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Александрович Цымбал... Светлая вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодежному театру. Помним, скорбим, — говорится в сообщении.

Информация о дате и времени прощания с актером будет сообщена дополнительно, говорится на сайте РАМТ.

Виктор Цымбал родился 27 марта 1949 года. В возрасте 21 года он окончил Омскую драматическую студию, после чего начал играть в Кировском ТЮЗе. В 1988 году актер завершил обучение в РАТИ ГИТИС на курсе Алексея Бородина.

Карьера Цымбала в Российском академическом молодежном театре стартовала в 1981 году. Здесь он сыграл более 50 ролей, в числе которых Тенардье в «Отверженных», Кент в «Короле Лире», Лоренцо в «Ромео и Джульетте» и многие другие. Помощником худрука он был назначен в 2000 году.

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