«Приземлились, отбомбились»: Пригожин предложил Зеленскому «встретиться в небе»

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Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением «встретиться в небе».

— Приземлились, отбомбились. Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск. Если нет — идем до Днепра, — сказал бизнесмен.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Пресс-служба Пригожина

До этого Пригожин призвал Зеленского не сдавать Артемовск. По его мнению, в противном случае украинский лидер потеряет уважение своих подчиненных.

Сам Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Артемовск, несмотря на то что в том районе продолжаются ожесточенные бои.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, однако точные данные о человеческих потерях он называть отказался.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что Украина стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску.