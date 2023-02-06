Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Валерий Головченко: В строительстве Троицкой линии метро заинтересовано большинство жителей ТиНАО

Александр Афонин
Город
Валерий Головченко: В строительстве Троицкой линии метро заинтересовано большинство жителей ТиНАО
Фото: duma.mos.ru

Завершение строительства Троицкой линии метрополитена позволит жителям Новой Москвы быстрее доезжать до нужного им места. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил депутат Мосгордумы от поселений ТиНАО Валерий Головченко.

— В строительстве Троицкой ветки метро заинтересовано абсолютное большинство жителей ТиНАО. Возможность быстро доехать до центра или ключевых пересадочных пунктов исключительно важна для тех, кто ежедневно ездит на работу и учебу, — сказал он.

Депутат напомнил, что протяженность новой ветки составит порядка 40 километров. Она свяжет ЮАО и ЮЗАО с ТиНАО, благодаря чему линией будут пользоваться до 100 тысяч человек ежедневно.

Парламентарий подчеркнул, что быстрое развитие общественного транспорта на новых территориях находится в приоритете правительства города. На сегодняшний день в ТиНАО активно идет строительство новых жилых домов и предприятий.

В связи с этим расширение транспортной доступности крайне важно, цитирует Головченко агентство городских новостей «Москва».

В конце января на станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии метро начались архитектурно-отделочные работы. Пол платформы уложат сибирским гранитом, а стены будут облицованы саянским мрамором.

Транспорт Новая Москва Мосгордума Троицкая линия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте