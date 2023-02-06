Валерий Головченко: В строительстве Троицкой линии метро заинтересовано большинство жителей ТиНАО

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Завершение строительства Троицкой линии метрополитена позволит жителям Новой Москвы быстрее доезжать до нужного им места. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил депутат Мосгордумы от поселений ТиНАО Валерий Головченко.

— В строительстве Троицкой ветки метро заинтересовано абсолютное большинство жителей ТиНАО. Возможность быстро доехать до центра или ключевых пересадочных пунктов исключительно важна для тех, кто ежедневно ездит на работу и учебу, — сказал он.

Депутат напомнил, что протяженность новой ветки составит порядка 40 километров. Она свяжет ЮАО и ЮЗАО с ТиНАО, благодаря чему линией будут пользоваться до 100 тысяч человек ежедневно.

Парламентарий подчеркнул, что быстрое развитие общественного транспорта на новых территориях находится в приоритете правительства города. На сегодняшний день в ТиНАО активно идет строительство новых жилых домов и предприятий.

В связи с этим расширение транспортной доступности крайне важно, цитирует Головченко агентство городских новостей «Москва».

В конце января на станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии метро начались архитектурно-отделочные работы. Пол платформы уложат сибирским гранитом, а стены будут облицованы саянским мрамором.