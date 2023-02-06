Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 430

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Число погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 430, еще 1315 человек пострадали. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщило министерство здравоохранения арабской республики в социальных сетях.

По данным ведомства, приведенные цифры не являются окончательными. Минздрав также указал, что основной удар стихии пришелся на сирийские провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама.

До этого стало известно, что число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1121 человека. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп, магнитуда составила 7,8.

6 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Российский лидер предложил оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения. Асад, как уточняется, с благодарностью принял это предложение.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.