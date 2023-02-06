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Финансовый эксперт Мехтиев назвал бессмысленным законопроект о коллекторах

Ирина Игнатенко
Общество
Финансовый эксперт Мехтиев назвал бессмысленным законопроект о коллекторах
Фото: пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 6 февраля рекомендовал принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозу его применения в отношении должников. Президент организации и председатель совета СРО «Микрофинансирование и развитие» Эльман Мехтиев пояснил, почему скептически относится к новому законопроекту.

Эксперт напомнил, что в УК РФ есть статья 119, где предусмотрено наказание за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По мнению Мехтиева, вводить новые законы, которые будут касаться работы конкретно коллекторов, бессмысленно.

Он также сообщил, что за 2021 год в органы прокуратуры было подано более пяти миллионов заявлений. Однако только порядка пяти тысяч из них затрагивали коллекторскую деятельность, передает «Радио 1».

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что запрет коллекторской деятельности на территории РФ не приведет к ситуации с тотальным невыполнением долговых обязательств гражданами перед финансовыми учреждениями.

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