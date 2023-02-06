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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.

— Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина пять километров, — говорится на сайте экспедиции.

Кроме того, подземные толчки ощущались в городе Тараз силой два балла, в Шымкенте — силой от двух до трех баллов, в поселке Темирлан — силой три балла по шкале МSК-64.

До этого стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.