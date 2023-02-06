Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана

Евгений Белоусов
В мире
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана
Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.

— Эпицентр землетрясения расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина пять километров, — говорится на сайте экспедиции.

Кроме того, подземные толчки ощущались в городе Тараз силой два балла, в Шымкенте — силой от двух до трех баллов, в поселке Темирлан — силой три балла по шкале МSК-64.

До этого стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

Землетрясения Казахстан
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте