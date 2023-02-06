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Путин отменил требование о продаже валютной выручки для российских экспортеров

Никита Худяков
Экономика
Путин отменил требование о продаже валютной выручки для российских экспортеров
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров и поставщиков товаров, исполняющих договоры в рамках межправительственных соглашений.

Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. В документе говорится, что российские экспортеры смогут переводить денежные средства в валюте, полученные от нерезидентов в рамках таких сделок, на банковские счета российских поставщиков без предварительной продажи валюты.

В июне 2022 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к работающим на экспорт компаниям об обязательной продаже валютной выручки в размере не менее 50 процентов.

До этого сообщалось, что Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz. Для совершения этой сделки не требуется получение иных разрешений, согласий и документов, отмечается в распоряжении.

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