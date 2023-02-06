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Приметы и советы

В Китае раскрыли направленную против России политическую уловку США

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Китае раскрыли направленную против России политическую уловку США
Фото: Pixabay

Передача Украине активов России — политический трюк, который поможет США нажиться на этом. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявила китайская газета Global Times.

— Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс, — говорится в материале.

Кроме того, как подчеркивается, США хотят получить прибыль от конфликта и ослабить Россию. По мнению экспертов, передача активов Украине сможет только подорвать доверие к Западу, поскольку это покажет миру «их истинное лицо». Опрошенные Global Times аналитики подчеркнули, что санкции против России незаконны.

До этого журналист Брэндон Вайхерт заявил, что попытки США обострить конфликт с Россией и заявления Пентагона о возможном столкновении с КНР в 2025 году усиливают кризис между Пекином и Вашингтоном.

По мнению автора статьи, вступать в конфликт с Россией и Китаем, которые имеют ядерное оружие, — последнее, что нужно делать США, так как они уже утратили свое превосходство в сфере безопасности.

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