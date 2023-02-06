Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прием заявок на участие в фестивале «Зеркало Будущего PRO» продлится до 30 апреля

Александр Афонин
Город
Прием заявок на участие в фестивале «Зеркало Будущего PRO» продлится до 30 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице стартовал прием заявок на участие в V всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», отправить конкурсную работу можно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 6 февраля.

— До 30 апреля 2023 года осуществляется прием конкурсных работ для участия в V всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO». Организатором фестиваля выступает межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что фильм режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира» одержал победу в номинации «Лучший фильм» в рамках национальной российской кинопремии «Золотой орел». Также картина стала обладателем еще пяти номинаций.

Кроме того, кинокартины отечественного производства по итогам прошлого года впервые собрали больше половины всей кассы года. Тенденция объясняется уходом западных фильмов, что обеспечило увеличение кассовых сборов почти на два миллиарда рублей.

Кино Москва Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте