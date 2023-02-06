Прием заявок на участие в фестивале «Зеркало Будущего PRO» продлится до 30 апреля

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В столице стартовал прием заявок на участие в V всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», отправить конкурсную работу можно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы в понедельник, 6 февраля.

— До 30 апреля 2023 года осуществляется прием конкурсных работ для участия в V всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO». Организатором фестиваля выступает межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что фильм режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира» одержал победу в номинации «Лучший фильм» в рамках национальной российской кинопремии «Золотой орел». Также картина стала обладателем еще пяти номинаций.

Кроме того, кинокартины отечественного производства по итогам прошлого года впервые собрали больше половины всей кассы года. Тенденция объясняется уходом западных фильмов, что обеспечило увеличение кассовых сборов почти на два миллиарда рублей.