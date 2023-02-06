Шойгу поручил группировке России в Сирии помочь в ликвидации последствий землетрясения

Фото: Telegram / Минобороны России

Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам России в Сирии помочь властям страны ликвидировать последствия землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

— В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи, — говорится в сообщении.

Также были сформированы десять отрядов для разбора завалов и оказания помощи пострадавшим. Всего к работам привлекли более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники, говорится в Telegram-канале «Миноброны России».

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. До сих пор поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях, подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.