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Ряд трамваев задерживался на улице Гиляровского в Москве

Василий Плиткин
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Ряд трамваев задерживался на улице Гиляровского в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Гиляровского Карта всех событий

На улице Гиляровского в районе остановки «Улица Щепкина» по техническим причинам задерживаются трамваи № 7 и 50. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 6 февраля.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее стало известно, что движение трамваев на данном участке удалось восстановить.

В начале февраля стало известно, что в 2022 году специалисты отремонтировали в Москве более 100 трамваев, пострадавших в ДТП. Основная причина аварий на путях — невнимательность автомобилистов.

При этом время восстановления трамвая напрямую зависит от характера повреждений. Так, на замену стекла потребуется 3–4 дня, а на покраску кузова — примерно 2 недели.

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