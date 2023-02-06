Украинский офицер заявил о занятии Россией более трети Артемовска

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Российская армия заняла больше трети Артемовска. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил украинский офицер Денис Ярославский.

— Россияне заняли больше трети Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»). Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет, — сказал военный.

Ситуация в городе, заметил Ярославский, остается напряженной, передает РИА Новости.

Член украинского батальона «Адам» Евгений Кожирнов заявил, что российские войска смогли продвинуться в Артемовске. По его словам, сейчас город «очень небезопасен».

В середине января посольство России в Лондоне сообщило, что ВСУ могут готовиться к применению химического оружия против российской армии.

Дипмиссия опубликовала ролик с украинскими радикалами. На кадрах показывается, что противник планирует применять фосген при ведении боевых действий против российских сил.

6 февраля основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением «встретиться в небе» и добавил: «Если ваша возьмет — забирайте Артемовск».