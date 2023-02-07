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Посол России: нет оснований рассматривать Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева

Егор Провоторов
В мире
Посол России: нет оснований рассматривать Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева
Фото: shutterstock

Нет никаких оснований рассматривать Вену как гипотетического посредника или возможной площадки для переговоров РФ и Украины. Об этом заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский во вторник, 7 февраля.

Отвечая на вопрос, могла бы Австрия предложить площадку для переговоров Москвы и Киева, глава российской дипмиссии констатировал, что в настоящее время наблюдается «все большее размывание австрийского суверенитета».

По его словам, это проявляется в присоединении Вены к санкциям против России, а также в оказании помощи киевскому режиму, и в публичных высказываниях руководства страны о безоговорочной поддержке Киева.

Люблинский также подчеркнул, что Австрия «выбрала свою сторону». Лишним тому подтверждением дипломат назвал недавнюю «безосновательную высылку» сотрудников российской дипмиссии.

— Вена сознательно продолжает сжигать мосты и разрушать наши некогда конструктивные взаимоотношения, по сути, не задумываясь о последствиях, — подчеркнул он в интервью газете «Известия».

В минувший четверг, 2 февраля, Люблинский рассказал, что Россия заявила МИД Австрии решительный протест и предупредила об ответных мерах после высылки четырех дипломатов.

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